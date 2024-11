Ralf Schumacher trekt vriendschap tussen Verstappen en Norris in twijfel

Max Verstappen en Lando Norris zijn al jaren goed bevriend. De twee mannen kunnen het zeer goed met elkaar vinden, maar moeten het dit jaar wel tegen elkaar opnemen in de strijd om de wereldtitel. Maar kan je ook vrienden zijn wanneer je tegelijkertijd om het wereldkampioenschap vecht? Ralf Schumacher denkt van niet. Hij trekt de vriendschap van de twee titelrivalen in twijfel.

Red Bull-coureur Max Verstappen won de afgelopen twee jaar met overmacht de wereldtitel in de Formule 1, en dat leek ook in 2024 zo te zijn. Red Bull en Verstappen wonnen namelijk vier van de eerste vijf races, maar vanaf de GP van Miami heeft McLaren er met een aantal geweldige updates toch nog een titelstrijd van kunnen maken. Dit zorgde ervoor dat vrienden Max Verstappen en Lando Norris met elkaar verwikkeld raakten in een strijd om de wereldtitel, en het ging er enkele keren stevig aan toe tussen de twee heren.

De Nederlander en de Brit vochten harde duels uit in Oostenrijk, de Verenigde Staten en Mexico, en het ging geregeld mis. Bijvoorbeeld op de Red Bull Ring, waar de twee met elkaar botsten, waardoor Norris uitviel en Verstappen van de leiding terugviel naar P5. Tijdens de andere twee races raakten ze elkaar niet, maar moest de wedstrijdleiding ingrijpen en straffen uitdelen aan beide rijders. Het zorgde ervoor dat de twee door een aantal meningsverschillen lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Dit kwam onder andere tot uiting tijdens de drivers' briefing in Mexico-Stad, waar de twee kemphanen een felle, maar respectvolle discussie voerden over de manier van racen in de Formule 1.

“Ik ben er helemaal niet zeker van”

Afgelopen weekend in Brazilië werd er ook gesproken over de vrienden en titelrivalen, die duidelijk nog steeds respect voor elkaar hebben, maar ook steeds meer tegenover elkaar komen te staan door de felle titelstrijd. Veel mensen vragen zich daarom ook af of een vriendschap wel mogelijk is wanneer je als rivalen tegen elkaar strijdt om de wereldtitel. Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher vraagt zich dat ook hardop af tegenover Formel1.de. Hij betwijfelt of de ooit hechte vriendschap tussen Max Verstappen en Lando Norris het gevecht om de wereldtitel zonder bijkomende schade heeft overleefd.

"Ik ben er helemaal niet zeker van of de vriendschap nu nog steeds bestaat. De laatste paar races hebben ze niet samen gevolgen, wat normaal altijd het geval was", zo vertelt Schumacher. Toch snapt de zesvoudig Grand Prix-winnaar wel dat een vriendschap in de huidige situatie lastig te onderhouden is, "als je echt vecht voor het wereldkampioenschap en voor posities, zoals die twee doen".