'Hamilton ruilt trouwe partner in voor Ferrari-sponsor'

Lewis Hamilton rijdt vanaf volgend jaar voor Ferrari in de Formule 1. Na elf jaar neemt hij afscheid van Mercedes, en het lijkt erop dat hij ook afscheid gaat nemen van een trouwe sponsor. Hamilton lijkt Monster Energy te gaan inwisselen voor een energiedrankjesmerk dat verbonden is aan Ferrari.

Hamilton en Monster Energy werkten jarenlang samen. De logo's van het merk waren jarenlang te zien op de Mercedessen, en Hamilton had zelf zijn eigen smaak ontwikkeld voor Monster. Vorig jaar verdwenen de logo's van de Mercedessen en sloot Monster een deal met McLaren. Hamilton bleef wel met ze samenwerken, maar nu hij gaat overstappen naar Ferrari lijkt daar ook een einde aan te komen.

Volgens SportBusiness staat Hamilton namelijk op het punt om een deal te tekenen met een ander energiedrankjesbedrijf. Het gaat om Celsius, dat als sponsor betrokken is bij Hamiltons nieuwe werkgever Ferrari. Hamiltons aanstaand teamgenoot Charles Leclerc is ambassadeur van het bedrijf. Daarnaast werken ze ook samen met een aantal NASCAR-teams in de Verenigde Staten. Volgens SportBusiness is er nog geen officiële deal bereikt, maar is het moment van tekenen zeer dichtbij. Hamilton lijkt hiermee een volgende stap te zetten naar de nieuwe fase in zijn loopbaan bij Ferrari.