Verstappen wil titelsucces niet herbeleven: "Dan krijg ik een hartaanval!"

Max Verstappen kende een zwaar jaar in de Formule 1. Hij wist zijn titel te prolongeren, maar het was niet eenvoudig. De concurrentie was reusachtig, maar Verstappen kan tegen druk. Toch stelt hij dat hij dit soort momenten niet graag zou willen herbeleven.

Verstappen pakte dit jaar zijn vierde wereldtitel op rij. Na eerdere successen in 2021, 2022 en 2023 mocht hij nu opnieuw juichen. In 2021 vocht hij een titanenduel uit met Lewis Hamilton, terwijl hij in 2022 en 2023 de alleenheerser was. Verstappen was de keizer van de Formule 1, maar dit jaar waren er meer kandidaten voor de troon. Verstappen versloeg ze, en hij zette zichzelf op de juiste positie door in een kletsnat Brazilië met overmacht te winnen.

Het was een slopend weekend waar alle emoties door Verstappens hoofd schoten. Hij won dit seizoen wel vaker lastige races, maar die race op Interlagos was het zwaarst. In de podcast Talking Bull legt Verstappen uit dat hij die race niet opnieuw zou willen rijden: "Eerlijk gezegd zou ik Brazilië niet opnieuw willen beleven, omdat die dag zo emotioneel uitputtend was, dat ik die dag niet opnieuw kan doen. Hetzelfde geldt voor het herbeleven van mijn eerste titel. Die dag, ik denk dat ik zou sterven aan een hartaanval!"