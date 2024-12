Montoya twijfelt aan Alpine-toekomst Doohan

Jack Doohan debuteerde eerder deze maand in de Formule 1. In Abu Dhabi reed hij zijn eerste race voor Alpine, en hij staat in 2025 namens dat team op de grid. Er gaan echter veel geruchten rond over zijn toekomst, en Juan Pablo Montoya wijst twee mogelijke vervangers aan.

Doohan is de vervanger van Esteban Ocon bij Alpine. De Fransman kreeg geen contractverlening, en hij maakt de overstap naar Haas. In Abu Dhabi mocht Doohan hem alvast vervangen, en voor hem was dat een soort voorbereiding op 2025. Hij heeft een contract op zak, maar er wordt sterk getwijfeld aan de lengte van die deal. Er gaan immers geruchten rond over een contract dat slechts een paar races duurt.

Opvolgers

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya heeft die geruchten ook gehoord. De Colombiaan wijst mogelijke vervangers aan in gesprek met zijn landgenoten van AS: "Checo Perez kan Alpine een economische plus geven, maar het risico bestaat dat hij daar nog bozer wordt. Er wordt ook veel gesproken over Colapinto. Hij kan een optie zijn, maar alles hangt af van wat Doohan doet. Ik heb vernomen dat Doohan voor een bepaald aantal races garantie op een zitje heeft. Als hij het dan niet goed doet, dan kunnen ze voor andere opties gaan."

Grijs

Perez en Colapinto hebben voor volgend jaar geen zitje in de Formule 1. Doohan wel, al twijfelt Montoya dus aan de duur van dit contract. Hij denkt dat vooral Colapinto goed oplet "In de Formule 1 zijn dingen niet zwart of wit, maar grijs. Verschillende tinten grijs. Aan de ander kant heb je Doohan, die heeft een contract en moet het laten zien om te blijven. Aan de andere kant zijn er mensen die er vanuit gaan dat Colapinto hem gaat vervangen."