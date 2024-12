Horner bewondert Verstappen: "Hij raakte nooit in paniek"

Max Verstappen en Red Bull kenden dit jaar een vliegende start. Verstappen domineerde in de eerste races, maar daarna werd Red Bull bijgehaald door de concurrentie. Christian Horner was enorm onder de indruk van Verstappen, die volgens hem niet in paniek raakten.

Verstappen leek een simpele vierde wereldtitel te gaan pakken. Na een aantal oppermachtige races gebeurde er echter iets opmerkelijks. Red Bull verloor hun voorsprong, en McLaren, Ferrari en Mercedes kwamen dichterbij. De strijd vooraan het veld werd heviger, en Red Bull werd ingehaald door McLaren en Ferrari. Verstappen bleef hard doorwerken, pushte zijn team tot het uiterste en pakte alsnog zijn vierde wereldtitel.

Red Bull-teambaas Christian Horner was enorm onder de indruk van het gedrag van Verstappen. De Britse teambaas legt dat uit aan Motorsport.com: "Het was alsof ineens iets compleet veranderde. Er waren ineens drie andere teams die competitief waren en wij kregen met bepaalde problemen te maken waardoor we tegen limieten aanliepen. Op dat moment wordt de coureur belangrijker en Max raakte nooit in paniek. Zelfs na zware dagen heeft hij lange tijd met de engineers gezeten en stroopte hij de mouwen op om aan de slag te gaan. Hij werkte achter de schermen in de simulator, spendeerde tijd met vehicle dynamics- en aero-specialisten. Hij legde uit waarop we moesten focussen en wat het grootste probleem was. Hij deed dat op basis van zijn eigen gevoel."