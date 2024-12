Woedende Verstappen wilde kamer 'vernielen' na mislukte kwalificatie Brazilië

Max Verstappen reed dit jaar in Brazilië één van zijn beste races in zijn carrière. In de stromende regen reed hij een epische inhaalrace, na een volledig mislukte kwalificatie. Verstappen onthult dat hij na deze kwalificatie zijn kamer kort en klein wilde slaan.

Het raceweekend in Brazilië werd gekenmerkt door de enorme hoeveelheid regen die er uit de lucht kwam. Op zaterdag regende het zo erg, dat de kwalificatie werd verplaatst naar zondagochtend. Ook op dat moment kwam het met bakken uit de hemel, en de fans werden getrakteerd op een chaotische sessie. Verstappen had een gridstraf op zak, maar door een spraakmakende rode vlag kwam hij niet door Q2 heen. Hij moest de race starten vanaf de zeventiende plaats.

Hij wist de race op zondagmiddag te winnen, maar na de kwalificatie was hij vooral woest. In een speciale aflevering van de podcast Talking Bull kijkt Verstappen terug op die kwalificatie: "Er ging veel door mijn hoofd, want ik was natuurlijk erg gefrustreerd door de kwalificatie. Ik wilde eigenlijk mijn kamer volledig vernielen. Toen ik mijn kamer inliep, zat mijn vader daar. Dus ik dacht: ehh." Gevraagd of vader Jos hem toen heeft geholpen, reageert Verstappen lachend: "Nee, nee! Hij is juist degene die kalm is in dat soort situaties. Hij was heel rustig, en ik was zó boos. Toen ik hem zag, zo kalm, kalmeerde me dat eigenlijk."