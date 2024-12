Lawson hoopt op F1-race in Nieuw-Zeeland: "Ik zou er alles voor doen"

Liam Lawson zal vanaf 2025 de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing zijn, waardoor hij alvast één droom in vervulling heeft laten gaan. Maar de Nieuw-Zeelander heeft ook nog een andere droom: een Formule 1 Grand Prix in Nieuw-Zeeland op de kalender krijgen.

Nieuw-Zeeland is met zo'n 5,3 miljoen inwoners niet bepaald één van de grootste landen op deze aardbol. Toch heeft het land al meerdere succesvolle coureurs voortgebracht. Shane van Gisbergen rijdt in de NASCAR CUP Series, in de IndyCar Series zijn Scott Dixon (zes IndyCar-titels) en Scott McLaughlin actief en dan hebben we het nog niet eens over de Formule 1 gehad. Voor 2023 waren er negen coureurs uit Nieuw-Zeeland actief geweest en niet bepaald zonder succes. Denny Hulme wist in 1967 een wereldkampioenschap te winnen en Bruce McLaren wist meermaals in de top drie van het kampioenschap te finishen en won ook vier keer een Grand Prix.

Sinds vorig jaar is ook Liam Lawson actief in de Formule 1. Hij was de eerste rijder uit Nieuw-Zeeland in de koningsklasse sinds Brendon Hartley in 2018 vertrok bij Toro Rosso. De 22-jarige coureur mocht in 2023 vijf races invallen voor de geblesseerde Daniel Ricciardo en mocht de Australiër tijdens de laatste zes Grands Prix van 2024 definitief vervangen vanwege de teleurstellende resultaten van de man uit Perth. Lawson maakte vooral indruk met zijn inhaalrace in Austin, waar hij vanaf P19 naar P9 snelde.

Hij maakte zoveel indruk op de Red Bull-top dat hij voor 2025 niet alleen een permanent zitje heeft bemachtigd, maar ook nog eens van Visa Cash App Racing Bulls naar Red Bull Racing wordt gepromoveerd. Hiermee is één droom in vervulling gegaan, maar Lawson heeft nog een droom. Hij zou namelijk een Formule 1 Grand Prix in zijn thuisland op de F1-kalender willen zien, al weet hij ook dat dat niet heel realistisch is.

"De circuits zouden een beetje moeten worden geüpgraded naar de FIA-standaard", vertelde hij tegenover Motorsport.com. "Dus ik zou zeggen dat het waarschijnlijk niet gaat gebeuren, maar het is iets waar ik erg op hoop. Wat ik ook kan doen om het te laten gebeuren, ik zou het zeker doen." Lawson heeft ook al een circuit voor ogen, namelijk het Highlands Motorsport Park.