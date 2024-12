Alonso verplettert teamgenoot Stroll in 2024

Fernando Alonso presteerde dit seizoen veel beter dan zijn teamgenoot Lance Stroll. De onderlinge verschillen tussen de Aston Martin-teamgenoten waren groot. Uit de statistieken over het afgelopen seizoen werd dat ook pijnlijk duidelijk, Stroll kwam amper in de buurt van Alonso.

Alonso eindigde dit jaar op de negende plaats in het wereldkampioenschap met 70 WK-punten. Zijn teamgenoot Stroll eindigde slechts op de dertiende plaats met 24 WK-punten. Alonso was in de races zeventien keer de best presterende Aston Martin-coureur, en veertien keer kwam hij in de puntenposities over de streep. Stroll kwam slechts zeven keer voor Alonso over de streep, en slechts in zes races wist hij punten te pakken.

In de kwalificaties was Alonso nog sterker dan Stroll. In negentien kwalificaties noteerde hij een snellere tijd dan Stroll, en slechts vijf keer was de Canadees beter. Alonso wist zich nog wel een keertje als derde te kwalificeren, terwijl Strolls beste prestatie in de kwalificatie een achtste plaats was. De Canadees viel daarnaast slechts twee keer uit, en in Brazilië spinde hij al tijdens de opwarmingronde voorafgaand de Grand Prix. Alonso deed het veel beter, want hij bereikte slechts één keer niet de finish van een race. De verschillen waren groot, maar Aston Martin heeft de line-up voor volgend jaar niet aangepast.