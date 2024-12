Wolff wil druk bij Antonelli wegnemen: "Moeten de verwachtingen managen"

Het team van Mercedes maakte eerder dit jaar bekend dat de pas 18-jarige Andrea Kimi Antonelli volgend jaar de opvolger zal worden van de naar Ferrari vertrekkende Lewis Hamilton. De Italiaan stelde zelf eerder al dat zijn doel is om races te winnen, maar teambaas Toto Wolff tempert de verwachtingen nu.

Andrea Kimi Antonelli wordt gezien als één van de grootste talenten in de autosport. De jonge Italiaan, die in zeven jaar dertien titels won in de karting, maakte in 2021 op 15-jarige leeftijd al zijn debuut in de formuleracing als Mercedes-junior. Hij kende een snelle opmars door de juniorenklassen, maar dat deed hij zeker niet zonder succes. Hij won in 2022 het Formule 4-kampioenschap van Duitsland en Italië, in 2023 het Formula Regional Middle East Championship en het Formula Regional European Championship, en won afgelopen jaar races tijdens zijn eerste F2-seizoen.

Vreselijk F1-debuut

Hij maakte zodoende veel indruk, ook door tijdens een F1-test op Spa-Francorchamps aan Mercedes te laten zien dat hij vooruitgang boekt qua racepace, waardoor hij werd aangekondigd als de vervanger van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton bij Mercedes.

Niet alleen het vervangen van Hamilton, maar ook zijn goede prestaties zullen de druk alleen maar verhogen voor de jonge Italiaan. Dat hij onder druk staat, werd ook al duidelijk tijdens zijn F1-debuut in Monza eerder dit jaar. Antonelli wilde zich direct laten zien en pushte meteen tijdens zijn eerste ronde. Ondanks zijn indrukwekkende snelheid, kon hij de ronde niet afmaken, want hij plantte de W15 binnen een aantal minuten al in de muur.

"Moeten hem de mogelijkheid geven om zich te ontwikkelen"

Mercedes gaf direct toe dat ze te veel druk op Antonelli hadden gezet door de 18-jarige in Italië zijn debuut te laten maken en daar ook gelijk aan te kondigen dat hij in 2025 voor de Silver Arrows zal rijden. Daar heeft Mercedes-teambaas Toto Wolff van geleerd. De Oostenrijker benadrukt in gesprek met ORF dat het belangrijk is om de verwachtingen te temperen.

"Het is volgend jaar zaak de verwachtingen te managen. Die van hem, die van ons en ook die van de fans. We moeten hem de mogelijkheid geven om zich te ontwikkelen", stelt Wolff. "Er zullen momenten zijn waarop we ons de haren uit het hoofd trekken vanwege fouten, maar er zullen ook momenten van genialiteit zijn die zijn talent tonen."