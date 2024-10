Wolff geeft 'inschattingsfout' toe omtrent debuut Antonelli

Andrea Kimi Antonelli kende geen droomdebuut in de Formule 1. De Italiaan, die tijdens VT1 in Monza in de bolide van George Russell mocht stappen, luisterde zijn debuut in de koningsklasse op met een harde crash. Het team van Mercedes erkent dat het misschien beter was om de Italiaan ergens anders te laten debuteren.

Mercedes liet Kimi Antonelli zijn officiële F1-debuut maken tijdens zijn thuisrace in Italië. De jonge Italiaan nam tijdens VT1 het stuur over van George Russell, maar dit ging niet zoals verwacht en gehoopt. De Formule 2-coureur, die volgend jaar de nieuwe teamgenoot van Russell zal worden, crashte namelijk al na tien minuten. Hij verloor bij het ingaan van Parabolica de controle over zijn Mercedes-bolide doordat hij al tijdens zijn eerste rondes keihard aan het pushen was.

"Hebben we niet goed ingeschat"

Als Mercedes-teambaas Toto Wolff terugkijkt naar de gebeurtenissen van die dag wil de Oostenrijker het geen fout noemen dat Mercedes Antonelli liet debuteren tijdens zijn thuisrace. Hij erkent echter wel dat het misschien verstandiger was om de 18-jarige Mercedes-junior ergens anders zijn F1-debuut te laten maken.

"Ik zou niet zeggen dat het een fout was, maar ik denk dat we niet helemaal goed hebben ingeschat onder welke druk hij zou komen te staan", vertelde de Teambaas uit Wenen tegenover Motorsport.com. "Dat komt omdat we erover hebben gesproken hoe we de sessie moeten aanpakken. Hij is briljant geweest in het testen. Hij heeft nooit een enkele fout gemaakt in de vele duizenden kilometers die hij heeft afgelegd. Maar het is een ander verhaal als je een Italiaanse coureur bent, je bent 18 jaar oud en je krijgt je eerste kans in Monza. Als we dat als risicofactor hadden beschouwd ten opzichte van de set gegevens die we van hem hadden, was het waarschijnlijk verstandig geweest om hem een ​​VT1 te geven die in een totaal andere tijdzone dan Italië zou zijn geweest. Maar hij zal daar veel van leren", besluit Wolff.