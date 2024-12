Tsunoda blikt tevreden terug op 2024: "Een van mijn beste seizoenen"

Red Bull Racing maakte vorige week bekend dat Liam Lawson de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen zal gaan worden. Hij werd verkozen boven Yuki Tsunoda, die erg tevreden terugblikt op zijn vierde jaar in de Formule 1.

Het team van Red Bull Racing maakte vorige week bekend dat Sergio Perez in 2025 niet langer dan teamgenoot van Max Verstappen zal zijn. De enige vraag die toen nog restte, was: wie wordt dan de vervanger van de Mexicaan? Het was al duidelijk dat het zou gaan tussen Visa Cash App Racing Bulls-coureurs Liam Lawson en Yuki Tsunoda. De keuze van Red Bull viel uiteindelijk op de Nieuw-Zeelander, waardoor de Japanner in 2025 aan zijn vijfde seizoen gaat beginnen in het opleidingsteam van het team uit Milton Keynes.

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko nam Tsunoda het nieuws aan de telefoon erg rustig op en kijkt hij al uit naar volgend jaar. Dan zal hij wel zijn 2024-seizoen willen overtreffen, wat volgens de man uit Sagamihara één van zijn beste F1-seizoenen tot dusver is geweest. "Ik zou zeggen, een acht", antwoordt de VCARB-rijder tegenover F1.com wanneer hem gevraagd wordt wat voor cijfer hij zijn seizoen zou geven. "Er waren een paar races waarin ik het beter had kunnen doen. Maar als ik mijn vier jaren in de Formule 1 met elkaar vergelijk, was dit zeker één van mijn beste seizoenen."

"Ik heb meer dan de helft van de punten voor het team gescoord en heb een goede consistentie laten zien", vervolgt de 24-jarige. "Bovendien presteer ik consequent beter dan mijn teamgenoten. Hopelijk kunnen ze wat meer vertrouwen in mij opbouwen. Ik geef het team veel feedback om een ​​betere auto te maken en we hebben veel races gehad die we konden omdraaien. Vooral op die vlakken heb ik me heel erg verbeterd."