Ralf Schumacher waarschuwt Hamilton: "Maximaal halfjaar tijd geduld"

Lewis Hamilton is over anderhalve week officieel Ferrari-coureur. Het wordt een nieuw avontuur voor de zevenvoudig wereldkampioen, en dat is niet zonder risico's. Ralf Schumacher denkt dat men in Italië maximaal een halfjaar geduld zal hebben met Hamilton.

Hamilton nam dit jaar afscheid van Mercedes. Na elf jaar in dienst van de Duitse renstal maakt hij de dappere stap naar het iconische team van Ferrari. Bij de Italiaanse renstal wordt hij de teamgenoot van Charles Leclerc, en komt hij in een compleet nieuwe omgeving terecht. Voor Hamilton is het een soort sprookje, maar het wordt wel belangrijk om niet direct slecht te presteren.

Ralf Schumacher weet dat de Italiaanse media hard kan zijn als het niet lekker loopt. De Duitse oud-coureur spreekt zijn twijfel uit en wijst in gesprek met Sport1 ook naar zijn broer Michael Schumacher: "De verwachtingen zijn hoog, net als de emotie. Men heeft maximaal een half jaar geduld, denk ik, als het dan allemaal niet loopt. Maar Lewis is die druk van buitenaf niet gewend. In Italië tikt de klok heel anders. Dat was in Michaels tijd ook zo, toen men Jean Todt wilde ontslaan omdat succes te lang uitbleef. Michael stak daar uiteindelijk een stokje voor en het liep allemaal goed af, maar ik twijfel of dat bij Lewis ook het geval zal zijn. Maar misschien heeft hij geluk en past de auto juist wel bij hem. Dan kan alles toch goed uitpakken, maar daar heb ik zo mijn twijfels over."