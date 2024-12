Verstappen op gelijke hoogte met schoonvader na unieke prestatie

Max Verstappen heeft met zijn vierde kampioenschap een unieke prestatie neergezet. Het was namelijk pas de twaalfde keer in de geschiedenis van de Formule 1 dat een coureur kampioen werd, terwijl zijn team dat niet voor elkaar wist te boksen. Bovendien is de Nederlander pas de tweede coureur die dit tweemaal voor elkaar wist te krijgen.

Red Bull-rijder Max Verstappen en Red Bull Racing gingen in 2022 en 2023 op zeer dominante wijze met de rijders- en constructeurstitels aan de haal. Dit leek in 2024 ook het geval te zijn, doordat de succesvolle combinatie zeven van de eerste tien Grands Prix wisten te winnen. Daarna sloeg echter alles om. Red Bull kreeg steeds meer problemen met de RB20, terwijl de concurrentie sterker en sterker werd. Verstappen en het team uit Milton Keynes wisten zodoende tien races op een rij niet te winnen, waardoor Lando Norris en McLaren in beide kampioenschappen steeds dichterbij kwamen.

Verstappen reed echter om de problemen heen en haalde ieder weekend het maximale uit zijn RB20. Toen hij ook nog eens de genadeklap aan Norris uitdeelde in São Paulo door vanaf P17 de race te winnen, wist hij zich in Las Vegas, ondanks het lastige jaar, toch te verzekeren van de wereldtitel. Dit gold echter niet voor Red Bull Racing. Het team uit Milton Keynes zag Perez enorm worstelen met de RB20, wat ervoor zorgde dat hij na de zomerstop slechts 21 punten pakte. Red Bull moest het daardoor doen met de punten van Verstappen, maar dat was niet genoeg om McLaren en Ferrari voor te blijven.

Verstappen op gelijke hoogte met schoonvader

Zodoende won de Nederlander het kampioenschap, terwijl zijn team de constructeurstitel niet wist te bemachtigen. In 67 seizoenen Formule 1 - waarin er zowel een rijders- als constructeurskampioenschap is - was dit pas de twaalfde keer dat een coureur kampioen werd, terwijl zijn team dat niet voor elkaar kreeg.

Bovendien was dit niet de eerste keer dat de 27-jarige Red Bull-rijder dit voor elkaar wist te krijgen. Toen hij in 2021 zijn eerste wereldtitel op zijn naam schreef, wist Red Bull het constructeurskampioenschap ook niet te winnen. Het was toen het team van Mercedes dat met de constructeurstitel aan de haal ging. Verstappen is zodoende de tweede coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die dit tweemaal kampioen wist te worden, terwijl zijn team dat niet voor elkaar kreeg. De andere rijder die dat ook tweemaal voor elkaar kreeg, was niemand minder dan de schoonvader van de Nederlander, Nelson Piquet.