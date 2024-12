Domenicali geeft Hamilton belangrijk Ferrari-advies

Lewis Hamilton staat aan de vooravond van een belangrijke stap in zijn loopbaan. Vanaf volgend jaar rijdt hij voor het team van Ferrari, en daarmee maakt hij een opvallende stap. Formule 1-CEO Stefano Domenicali geeft hem een belangrijk advies mee voor zijn Ferrari-tijd.

Hamilton gaat Mercedes na elf jaar verlaten. Bij Ferrari wordt hij de nieuwe teamgenoot van Charles Leclerc, en treft hij een compleet andere situatie dan hij was gewend. Hij verlaat het Verenigd Koninkrijk en hij zal zich nu moeten melden in Italië. Daarnaast zal de teamcultuur ook heel anders zijn dan Hamilton was gewend bij Mercedes, hij moet hier dus heel erg aan gaan wennen.

Cultuur

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft ook een verleden bij Ferrari. Domenicali heeft veel zin in het nieuwe avontuur van Hamilton. In gesprek met het Italiaanse AutoRacer spreekt Domenicali zich hierover uit: "Het zal veel belangstelling gaan opleveren. Hij is Italiaans aan het leveren en hij is aan het leren hoe hij kan integreren in onze cultuur. Ik heb tegen hem gezegd dat het nogal essentieel is om dit te doen. Bij Ferrari komt hij terecht in een compleet andere omgeving dan wat hij gewend was."

Leclerc

Domenicali is ook benieuwd hoe Ferrari het gaat aanpakken met twee supersterren in één team. Hamilton wordt immers de nieuwe teamgenoot van Charles Leclerc: "Charles moet natuurlijk gaan accepteren dat iemand zoals Lewis geen makkelijke teamgenoot is. Lewis zal zeker in staat zijn om zijn positiviteit aan het team over te brengen in zijn poging om het grote record te behalen. Ze respecteren elkaar enorm, en ik hoop dat ze dat aan het einde van het jaar nog steeds doen."