"Hamilton in laatste Mercedes-jaar overschaduwd door Russell"

Lewis Hamilton reed dit jaar zijn laatste seizoen in dienst van Mercedes. Hij kende een zeer frustrerend seizoen, en hij werd slechts zevende in het wereldkampioenschap. Op veel gebieden werd Hamilton dan ook overschaduwd door zijn teamgenoot George Russell.

Hamilton maakte begin dit jaar bekend dat hij ging overstappen naar Ferrari. Hij had op een mooi afscheidsjaar bij Mercedes gehoopt, maar op de baan ging het regelmatig niet zoals hij had gewild. Hij worstelde met zijn bolide, en George Russell bleek regelmatig een maatje te groot te zijn. Dat blijkt ook wel uit de cijfers, want Russell eindigde in de races veertien keer voor Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen versloeg Russell negen keer.

In de kwalificaties ziet het er minder fraai uit voor Hamilton. Hij werd dit jaar namelijk negentien keer verslagen door Russell, zelf was hij slechts vijf keer sneller. Russell pakte daarnaast vier pole positions, terwijl Hamilton in geen enkele kwalificatie de snelste tijd noteerde. Russell en Hamilton wisten wel allebei twee races te winnen, al won Hamilton in Spa door een diskwalificatie van Russell. Hamilton stond wel vaker op het podium: hij beklom vijf keer het ereschavot, terwijl Russell dat maar vier keer deed. Russell eindigde uiteindelijk op de zesde plaats in het wereldkampioenschap, Hamilton werd zevende.