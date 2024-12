Lawson was niet klaar voor haatberichten: "Verwachtte het niet"

Liam Lawson heeft een bijzonder jaar achter de rug. Hij kreeg tijdens het seizoen een zitje bij VCARB, en na het seizoen werd hij aangewezen als de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. Online ontving Lawson veel haatberichten, en daar was hij niet klaar voor.

Lawson reed sinds de Amerikaanse Grand Prix voor het team van VCARB. Hij verving de tegenvallende Daniel Ricciardo, die aan de kant werd geschoven. Fans van de Australiër reageerden woedend, en op sociale media verschenen er veel haatberichten richting Lawson. Toen de Nieuw-Zeelander vorige week werd gepresenteerd als vervanger van Sergio Perez, regende het wederom haatberichten op sociale media.

De haatreacties passen bij deze tijd, maar ze komen ook hard aan. Ook bij Lawson deed het pijn, en hij is er openhartig over in een interview met The Times: "Oorspronkelijk zag ik er veel van. Ik verwachtte het niet en ik was er niet klaar voor. Om eerlijk te zijn zit ik helemaal niet meer op sociale media. Ik post wel voor mijn fanbase, maar ik scroll of kijk niet naar berichten. Je doet voorbereidingen voor de Formule 1, om er als coureur klaar voor te zijn. Dan verwacht je dit niet echt en bereid je je er niet echt op voor. Je bent gewoon gefocust op het rijden."