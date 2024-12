Herbert blij met invulling taakstraf Verstappen: "Juiste om te doen"

Max Verstappen moest deze maand een veelbesproken taakstraf uitvoeren. Voorafgaand het FIA-gala in Rwanda moest Verstappen zich melden bij een programma van de lokale automobielclub. Johnny Herbert vindt dat de FIA hier een zeer goede keuze heeft gemaakt.

Verstappen ontving de taakstraf tijdens het raceweekend in Singapore. Hij had tijdens de officiële persconferentie van de FIA het woordje 'fucked' gebruikt, en daar was men niet blij mee. Zijn uitspraak volgde vlak nadat FIA-president Mohammed Ben Sulayem in de media had aangegeven dat de coureurs minder moeten vloeken. De stewards grepen hard in, en ze gaven Verstappen een taakstraf. In Rwanda moest Verstappen zich melden bij een ontwikkelingsprogramma van de lokale automobielclub.

Oud-coureur Johnny Herbert was één van de stewards in Singapore. Hij vond de keuze voor de straf goed, zo stelt hij bij Coin Poker: "Het is het juiste om te doen, ook omdat het iets anders is. Hij kan iets goeds doen voor Afrika. De Formule 1 is op zoek naar een race in Afrika, en er wordt over gesproken. Het zou geweldig zijn voor het continent om terug te gaan naar Afrika. Maar er moet veel worden georganiseerd en ze moeten de juiste infrastructuur hebben. Elk land moet met de Formule 1 samenwerken, in plaats van andersom. We hebben het over de grootste sport ter wereld. De Formule 1 doet het op haar eigen manier en daarom is het zo succesvol."