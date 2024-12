Montoya waarschuwt Verstappen: "Zou me serieuze zorgen maken"

Max Verstappen gaat volgend jaar op jacht naar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. Het is de verwachting dat de verschillen dan klein zullen zijn, maar 2026 is nog één groot vraagteken. Juan Pablo Montoya denkt dat Verstappen zich zorgen moet gaan maken.

In 2026 gaan er nieuwe reglementen gelden in de koningsklasse van de autosport. Niet alleen de motorische regels worden aangepast, ook de technische regels worden volledig overhoop gegooid. Verstappens team Red Bull heeft besloten om voor dat jaar zelf krachtbronnen ze gaan maken. Samen met Ford zijn ze hard bezig met het Red Bull Powertrains-project, al is het nog volledig onduidelijk hoe goed deze krachtbronnen zullen zijn.

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya is van mening dat Verstappen goed moet gaan nadenken over zijn toekomst. In gesprek met LuckyBlock deelt Montoya een waarschuwing uit: "Als ik Max was, zou ik me wel serieuze zorgen maken over het motorprogramma van 2026." Montoya denkt dat Verstappen om zich heen moet kijken, en hij ziet Aston Martin als het ideale team: "Mensen denken dat hij misschien naar Mercedes gaat, maar wat mij betreft is de kans groter dat hij bij Aston Martin terechtkomt. Je hebt daar Adrian Newey en Honda. Die combinatie hebben we ook al bij Red Bull gehad."