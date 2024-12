Verstappen gaat Perez missen: "Ben hem dankbaar als persoon"

Het team van Red Bull Racing heeft officieel afscheid genomen van Sergio Perez. Eerder deze week werd bekend dat hij in 2025 wordt vervangen door Liam Lawson. Max Verstappen gaat Perez missen en hij stelt dat hij voor altijd dankbaar zal zijn voor zijn hulp in 2021.

Perez was sinds 2021 de teamgenoot van Verstappen. Hij had nooit het tempo van Verstappen, maar hij toonde zich wel de ideale waterdrager. In zijn eerste jaren kon hij Verstappen nog een aantal keren helpen in zijn strijd voor de wereldtitel. In 2021 speelde Perez een hoofdrol door in Abu Dhabi Lewis Hamilton op te houden waardoor Verstappen dichterbij kon komen. Het bleek een cruciale actie te zijn.

Verstappen is dit dan ook niet vergeten. In een afscheidsvideo voor Perez op de Instagram-pagina van Red Bull krijgt Verstappen een foto van die race in zijn handen gedrukt. Het is de aanleiding voor een mooi dankwoord: "Hij was een geweldige teamgenoot voor mij. Zoals je op deze foto kan zien, was dat nooit gebeurd zonder zijn hulp in die race. Daar blijf ik hem voor altijd dankbaar voor. Wat in mijn ogen het belangrijkste is, is dat het altijd prettig, rechtdoorzee en eerlijk was. Het gebeurt niet vaak dat je een teamgenoot hebt over wie je al deze dingen kan zeggen. Ik ben Checo heel dankbaar als persoon, niet alleen als teamgenoot. Het was heel fijn om met hem te werken."