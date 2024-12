Vader Perez legt zich neer bij Red Bull-exit: "Er is geen plan B"

Sergio Perez nam deze week afscheid van Red Bull Racing. De Mexicaan kondigde aan dat hij in 2025 niet meer voor het team rijdt. Het is een flinke teleurstelling voor Perez, want tijdens het seizoen probeerde hij strijdbaar te blijven. Ook zijn vader Antonio Perez Garibay moet nu toegeven dat het avontuur erop zit.

Na een seizoen vol teleurstellingen vertrekt Perez bij Red Bull. Hij kon zijn teamgenoot Max Verstappen amper bijhouden, en ondanks een contractverlenging werd al snel duidelijk dat deze situatie niet langer houdbaar was. In de laatste weken van het seizoen bleef Perez naar het contract wijzen, terwijl zijn vader regelmatig hard uithaalde naar iedereen die kritiek leverde. Toch valt het boek nu dicht, en kiest Red Bull voor Liam Lawson.

Geen plan B

De vader van Perez geeft nu toe dat het avontuur voorbij is. Antonio Perez Garibay was regelmatig zeer fel, maar nu reageert hij realistisch in een reactie bij het Mexicaanse televisiestation N+ Foro: "Het is een volledige terugtrekking. Er is niets, er is geen plan B, er is geen plan C. Vandaag, op dit moment, sluit het Formule 1-boek, wat eerder ook gesloten was voordat hij naar Red Bull ging." Perez Garibay verwijst naar de situatie eind 2020: "Hij werd ontslagen bij Racing Point, en er was geen plan B. De Formule 1 was op dat moment voorbij, maar toen kwam Red Bull. Op dit moment is er niets anders voor ons en we moeten ermee leven. Leer het, geniet ervan. Laat hem zich concentreren en genieten van zijn gezin."

Geschiedenis geschreven

Perez Garibay is wel trots op de dingen die zijn zoon heeft bereikt bij Red Bull. De Mexicaanse coureur kende ook een aantal zeer sterke periodes: "Kijk eens hoeveel overwinningen Checo heeft behaald met Red Bull, hoeveel podiumplaatsen hij heeft behaald met Red Bull en niet bij andere teams. Ik denk dat Checo's beste jaren bij Red Bull waren. Met Red Bull slaagde hij erin geschiedenis voor ons land te schrijven. Hij werd tweede in de Formule 1. Hij was nog maar één stap verwijderd van het winnen van de Mexicaanse Grand Prix en het wereldkampioenschap."