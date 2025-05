FIA grijpt in bij voorvleugels: Wat gaat er gebeuren in Spanje?

Het Formule 1-seizoen gaat dit weekend verder met de Spaanse Grand Prix. Het is een belangrijk raceweekend, want de FIA gaat strenger controleren op de doorbuigende voorvleugels. De vraag is echter wat ze precies gaan doen en of de strengere controles impact zullen hebben.

De flexiwings zijn al het hele jaar onderwerp van gesprek. Begin dit jaar kondigde de FIA aan dat ze gaan ingrijpen op dit gebied. Waar ze in 2024 weigerden iets te doen, worden er nu strengere controles ingevoerd. Ze stuurden een nieuwe technische richtlijn naar de teams, en de controles gingen in twee fases in.

Sinds de seizoensopener in Australië kijkt de FIA strenger naar de achtervleugels. Deze maatregelen werden in China iets aangescherpt, maar de FIA heeft nog geen overtredingen gevonden. Dit weekend in Spanje worden ook de controles voor de voorvleugels ingevoerd.

Gamechanger?

Deze ingreep kan een gamechanger zijn, maar niets is nog zeker. Koploper McLaren rijdt al het hele seizoen rond met zeer flexibele vleugels, maar de FIA heeft niets illegaals gevonden. Bij McLaren houden ze vol dat ze geen last zullen hebben van deze technische richtlijn, maar daar bestaat twijfel over. Andere topteams denken namelijk dat er wél iets kan veranderen.

Doorbuigen

Vanaf dit weekend wordt er dus strenger gekeken naar het doorbuigen van de voorvleugels. Volgens artikel 3.15.4 van het technisch reglement van de FIA mogen de flappen van de voorvleugel onder belasting niet verder doorbuigen dan 15 millimeter. Deze marge wordt dit weekend teruggebracht naar 10 millimeter.

Daarnaast mag de achterrand van de voorvleugel maximaal 3 millimeter doorbuigen bij een belasting van 60 Newton. De FIA gaat hier streng op controleren.

De controles

Een probleem is namelijk dat het vrijwel onmogelijk is om de buigbaarheid van de vleugel te meten tijdens het rijden. De FIA voert daarom een test uit met een statische belasting van 1000 Newton op beide zijden van de voorvleugel. De flap mag hierbij dus maximaal 10 millimeter doorbuigen.