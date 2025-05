McLaren-ster Norris onthult waarom hij nooit de Indy 500 zal rijden

Lando Norris won afgelopen weekend de Grand Prix van Monaco. Op dezelfde dag werd ook de Indianapolis 500 verreden. Norris heeft geen interesse om deel te nemen aan die race, hij grapt dat hij ook naar rechts wil sturen.

De Indy 500 en de Grand Prix van Monaco vormen samen met de 24 uur van Le Mans de Triple Crown van de autosport. Norris heeft zijn eerste parel nu te pakken, maar hij heeft in ieder geval niet de ambitie om deel te nemen aan alle drie de races. Hij wil niet deelnemen aan de Indianapolis 500, en daarmee deelt hij de mening van meerdere F1-coureurs.

Respect

In Monaco werd hij na zijn zege door de internationale media gevraagd of hij ook hoopt de Indy 500 te winnen. Daar heeft Norris geen zin in: "Ik heb veel respect voor die jongens. Ik wilde Robert Shwartzman nog feliciteren met zijn pole. Dat was best indrukwekkend. Ik ben ooit zijn teamgenoot geweest in de Formule Renault, dus dat hij zoiets doet, vind ik best gaaf."

Naar rechts sturen

Toch is hij niet jaloers op zijn voormalige teamgenootje. Hij stelt dat men hem niet hoeft te verwachten in Indianapolis: "Dat is iets wat ik nooit zal gaan doen. Dat kan ik bij deze bevestigen, ik heb er gewoon geen interesse in. Het is niet mijn ding, niet wat ik leuk vind."

"Ik heb echt heel veel respect voor al die coureurs. Er zijn zoveel getalenteerde rijders in de Verenigde Staten, en sommigen zouden echt hoge ogen kunnen gooien bij ons in de Formule 1. Maar ik vind het ook leuk om af en toe naar rechts te sturen!"

Norris' werkgever McLaren is overigens wel actief in de IndyCar. De Indianapolis 500 werd afgelopen weekend gewonnen door Alex Palou, Nederlander Rinus 'VeeKay' van Kalmthout viel uit.