Marko legt keuze voor Lawson uit: "Het was een luxeprobleem"

Het team van Red Bull Racing maakte deze week bekend dat Liam Lawson de opvolger is van Sergio Perez. De Mexicaan kende een rampzalig seizoen en hij besloot te vertrekken. Helmut Marko is blij met de komst van Lawson, en hij stelt dat zijn mentale kracht de doorslag gaf.

Het vertrek van Perez hing al weken in de lucht. Hij kende een rampzalig seizoen, en zijn situatie was niet langer houdbaar. Het kwam dan ook niet als een verrassing toen hij in een statement zijn vertrek bij Red Bull aankondigde. Volgens F1-Insider heeft Red Bull hem een ontslagvergoeding van ongeveer 15 miljoen euro betaald. Hij wordt vervangen door Liam Lawson, die dit jaar indruk maakte tijdens zijn invalbeurt bij VCARB. Lawson krijgt de voorkeur boven Yuki Tsunoda.

Mentale kracht

Red Bull-teambaas Christian Horner stelde eerder deze week al dat het een lastige keuze was. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko deelt die mening, zo legt hij uit bij F1-Insider: "De engineers presenteerden vergelijkende cijfers die we als basis voor de beslissing hebben gebruikt. In principe was het een luxeprobleem, beiden verdienen de promotie. Maar Lawson heeft in de toekomst misschien meer ruimte voor verbetering. Vooral zijn mentale kracht gaf uiteindelijk de doorslag."

Tsunoda

Marko neemt het ook op voor Tsunoda. De Japanner heeft veel meer ervaring dan Lawson, maar toch valt de keuze dus niet op hem. Marko geeft aan dat Tsunoda zich geen verliezer mag voelen: "Hij is momenteel in Japan en ik heb hem gesproken aan de telefoon. Hij nam het nieuws relatief rustig op. Ik zei tegen hem dat hij moest blijven pushen bij Racing Bulls en dan zullen we het wel zien. Hij reageerde positief."