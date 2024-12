VCARB bedankt Lawson: "Wensen hem veel succes"

Het team van Visa Cash App RB heeft afscheid genomen van Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander maakt promotie naar het grote Red Bull Racing. Teambaas Laurent Mekies gaat Lawson vanzelfsprekend missen, maar hij is heel erg blij dat hij nu deze stap kan zetten.

Lawson bestuurde sinds het raceweekend in Austin één van de VCARB-bolides. Hij verving de tegenvallende Daniel Ricciardo, en hij reed een aantal goede weekenden. Na slechts een handjevol races krijgt hij nu promotie, al vinden sommigen dat een flink risico. Lawson grijpt deze kans echter met beide handen aan, maar hij zorgt er wel voor dat VCARB op zoek moest gaan naar een nieuwe coureur. Ze kozen voor Isack Hadjar.

Bij VCARB gunnen ze Lawson deze stap van harte. Teambaas Laurent Mekies spreekt zich lovend uit over de Nieuw-Zeelander in een teamstatement: "We willen Liam hartelijk feliciteren! Iedereen bij VCARB is erg trots om te zien dat Liam promoveert naar Red Bull Racing. Natuurlijk hadden we hem graag langer aan boord gehouden, maar één van de belangrijkste missies bij VCARB is het zijn van een broedplaats voor talenten voor de bredere Red Bull-familie. Het feit dat Liam een stap omhoog zet, is een getuigenis van het geweldige werk dat hij en het team dit jaar hebben geleverd, we wensen hem allemaal veel succes. Het gaat het geweldig doen en we kunnen niet wachten om hem op de baan te zien in 2025."