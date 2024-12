Lawson verwacht veel te kunnen leren van Verstappen

Het team van Red Bull Racing maakte op donderdag bekend dat Liam Lawson de opvolger wordt van Sergio Perez. Hij is de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Lawson heeft veel zin om met de 'ondersteunende' Verstappen te gaan samenwerken in het komende seizoen.

Eerder deze week werd bekend dat Perez gaat vertrekken bij Red Bull. Na een rampzalig seizoen heeft hij besloten om aan de kant te stappen. Red Bull moest kiezen tussen Lawson en Yuki Tsunoda, en de keuze viel op de onervaren Nieuw-Zeelander. In de afgelopen races maakte hij veel indruk, en Red Bull durft het met hem wel aan. Veel mensen zijn benieuwd hoe hij het gaat doen naast Verstappen, want de viervoudig wereldkampioen overschaduwd altijd zijn teamgenoten.

Lawson kan het heel erg goed vinden met Verstappen. Hij heeft er vooral veel zin in om naast de regerend wereldkampioen te gaan rijden. In de podcast Talking Bull legt hij uit dat hij veel steun had ontvangen van Verstappen. Hij wijst naar het feit dat hij dit al voelde toen hij nog in de Super Formula reed: "Max is iemand die gewoon van autosport houdt en dat ook veel kijkt. Hij is altijd ondersteunend geweest sinds ik hier vorig jaar als reservecoureur kwam, toen ik natuurlijk veel druk voelde in Zandvoort. Hij is iemand met wie ik goed kon praten. Het is dus gaaf om het tegen hem op te nemen en hem als teamgenoot te hebben. Er is geen betere om het van te leren."