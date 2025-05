Ziggo Sport zorgt voor verbazing met nieuwe pitreporter

De sportzender Ziggo Sport verloor enkele jaren geleden de uitzendrechten van de Formule 1. Dat betekent niet dat ze geen aandacht meer geven aan de autosport, ze hebben nu een nieuwe presentatrice aangetrokken voor hun verslaggeving van de GT-racerij.

De Formule 1 was tot en met 2021 te zien bij Ziggo Sport. Ze verloren daarna de uitzendrechten aan Viaplay, maar bleven wel programma's maken omtrent de koningsklasse van de autosport. Daarnaast hebben ze ook de uitzendrechten voor onder meer de IndyCar en de NASCAR in handen. Voor dit jaar werden er wat veranderingen doorgevoerd, en kreeg het bekende Race Café nieuwe presentatoren.

Opvallende stap

Daarnaast werd er een deal gesloten met een raceteam in de GT World Challenge. In deze belangrijke GT-klasse rijdt er nu een Ferrari in het oranje onder de naam van Ziggo Sport Tempesta Racing. Ziggo zendt deze klasse ook uit, en ze hebben daarom besloten om een nieuwe presentatrice aan te trekken voor deze uitzendingen.

Ziggo Sport heeft vandaag bekendgemaakt dat ze in de persoon van Amber Delil een nieuwe pitreporter hebben aangetrokken. Ze zal verslag doen van de races in de GT World Challenge. Haar werkzaamheden zullen aankomend weekend beginnen als ze verslag zal gaan doen van het raceweekend op het circuit van Zandvoort.

Make-over van Ziggo Sport

De verslaggeving van Delil zal ook te zien zijn in het bekende Race Café van Ziggo Sport. Dit programma heeft dit jaar ook een make-over gekregen. Presentator Rob Kamphues verliet de zender en stapte over naar Viaplay waar hij een nieuw F1-programma presenteert. Hij werd opgevolgd door Chris Zegers en Shelly Sterk.

In het Race Café zal er dus ook aandacht worden gegeven aan de GT World Challenge. Het aanstaande raceweekend in Zandvoort begint op 16 mei en de actie vindt plaats tot en met 18 mei.