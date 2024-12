"Marko complimenteert Lawson: "Hij is een taaie racer"

De kans is groot dat Liam Lawson vanaf volgend jaar voor Red Bull Racing rijdt. Hij wordt gezien als de logische vervanger van Sergio Perez. De Nieuw-Zeelander mocht dit jaar het seizoen afmaken bij VCARB, en Helmut Marko is zeer positief over zijn prestaties.

Lawson mocht voor het tweede jaar op rij invallen voor Daniel Ricciardo. Vorig jaar was dat vanwege een blessure bij de Australiër, terwijl hij dit jaar werd aangewezen als vervanger. Hij reed een aantal goede races, en hij vocht een aantal felle duels uit met onder meer Sergio Perez. De Mexicaanse coureur presteerde ondermaats, en het is de verwachting dat Red Bull hem gaat vervangen door Lawson.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is in ieder geval zeer tevreden met de prestaties van Lawson. De Oostenrijker deelt complimenten uit in de Inside Line F1 Podcast: "Liam heeft al bewezen dat hij een taaie racer is. Hij schuwt het niet op gevechten aan te gaan met grote namen zoals Alonso, Hamilton en ook Perez. Dus als hij nu een volledig seizoen krijgt, dan kan hij laten zien dat hij kan racen. In de kwalificaties zat hij min of meer op het niveau van Yuki Tsunoda, en we moeten zien hoeveel er nog bijkomt om te zien of hij één van de beste coureurs wordt. Ik zou zeggen dat hij in de races consistenter is. Er is nog wel wat variatie te zien, maar volgens mij heeft hij nog geen tien Grands Prix gereden. Dat komt als hij ervaring op doet."