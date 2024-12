Ricciardo lacht om ruziënde Verstappen en Russell: "Goede televisie!"

Max Verstappen en George Russell zorgde in de laatste week van het Formule 1-seizoen voor vuurwerk. De twee maakten ruzie, en dat zorgde voor veel headlines. Daniel Ricciardo heeft de ruzie ook gezien, en daar kan hij hartelijk om lachen. Hij stelt dat het geweldige televisie was.

Verstappen reageerde in Qatar woedend na zijn gridstraf die hij ontving na de kwalificatie. Hij kreeg die straf voor het blokkeren van George Russell, en hij vond dat de Brit zich hier hard had gemaakt voor een straf. Verstappen won om zondag de race, en daarna deelde hij zijn mening over Russell. Verstappen stelde dat hij al het respect voor het was verloren, waarna Russell terugsloeg en zijn Nederlandse rivaal een pestkop noemde. Verstappen reageerde vervolgens door Russell een matennaaier te noemen.

Daniel Ricciardo stond dit jaar samen met Verstappen en Russell op de grid. Na Singapore werd hij aan de kant geschoven door VCARB, maar hij is de Formule 1 nog lang niet vergeten. Lachend reageert hij op de ruzie in een korte video van de Red Flags Podcast: "Het is geweldige televisie! Dit is de eerste keer dat ik George zo boos zie!" Als Ricciardo de vraag krijgt of hij Russell zou adviseren om in gesprek te gaan met Verstappen, moet hij lachen: "Op dit moment niet, nee! Hij bereikt alles wat hij kan bereiken. Ik denk dat dit voor George een moeilijke strijd is om te winnen!"