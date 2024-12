Briatore heeft duidelijke verklaring voor mislopen Sainz

Carlos Sainz kreeg eerder dit jaar te horen dat hij bij het team van Ferrari moest vertrekken. De Spanjaard moest daardoor op zoek naar een nieuw team en kwam uiteindelijk uit bij Williams. Hij sprak daarvoor ook met Alpine, maar Sainz wilde geen contract tekenen voor meer dan twee jaar, zo onthult Flavio Briatore.

Voor Carlos Sainz begon 2024 niet bepaald fijn. De Madrileen kreeg nog voor het seizoen te horen dat zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton vanaf 2025 voor Ferrari zou gaan racen, en dat hij daarvan de dupe zou gaan worden. Sainz moest zodoende op zoek naar een nieuw team en kwam uiteindelijk uit bij het team van Williams, waar hij de nieuwe teamgenoot van Alexander Albon zal gaan worden.

Er waren nog even geruchten dat de viervoudig Grand Prix-winnaar naar Alpine zou vertrekken, maar de Spanjaard koos uiteindelijk voor de renstal uit Grove. Volgens Alpine-adviseur Flavio Briatore heeft Sainz ook daadwerkelijke gesproken met de renstal uit Enstone-Viry. Toch is het uiteindelijk niet op een deal uitgelopen, en dat had volgens de Italiaan alles te maken met dat Sainz zich niet langer dan één of twee jaar aan Alpine wilde verbinden.

"Ik heb met Sainz gesproken", zo vertelt Briatore tegenover Auto, Motor und Sport. "Hij was interessant voor ons, maar alleen voor vier jaar. Het heeft geen zin om een ​​coureur als Carlos een jaar of twee mee te nemen. Hij gelooft in ons programma, of niet. Ik heb geen coureur nodig die mij veel geld kost en die naar een ander team lijkt te kunnen gaan als de kans zich voordoet."