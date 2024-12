Trouwe sponsor Perez hint op Red Bull-vertrek

De kans is groot dat Sergio Perez in de komende dagen officieel zijn zitje bij Red Bull Racing gaat kwijtraken. De Mexicaan kende een rampzalig seizoen, en zijn toekomst is onduidelijk. Een prominente sponsor van Perez lijkt nu te hinten op een afscheid.

Perez kende dit jaar een belabberd seizoen in de Formule 1. Hij bleef ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen, en hij bleef vaak hangen in het middenveld. Hij verlengde halverwege het jaar wel zijn contract, maar al snel werd duidelijk dat dit hem geen garantie voor de toekomst gaf. Na de seizoensfinale in Abu Dhabi werd duidelijk dat Red Bull en Perez onderhandelen over de manier waarop ze uit elkaar gaan.

Een officieel bericht is echter nog niet naar buiten gekomen. Eén van de sponsoren van Perez lijkt nu vooruit te lopen op de zaak. Op X deelt Telmex een veelzeggende foto waarbij ze spreken van vier historische jaren. Of ze hiermee hinten op een einde van een samenwerking met Perez, of een einde van de samenwerking met Red Bull, is onduidelijk. Het is de verwachting dat Red Bull in de komende dagen met duidelijkheid komt. Liam Lawson lijkt de Mexicaan te gaan vervangen bij Red Bull.