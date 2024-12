Verstappen ziet McLaren te kort komen: "Soms moet je een grens overgaan"

Max Verstappen kende dit jaar meerdere controversiële momenten. In duels met Lando Norris ging hij soms een grens over, en dat leverde hem veel kritiek op. Verstappen legt uit dat dit volgens hem erbij hoort, hij wil er namelijk altijd het maximale uithalen.

Verstappen vocht dit seizoen een aantal stevige duels uit met zijn titeluitdager McLaren-coureur Lando Norris. Het zorgde voor clashes in onder meer Oostenrijk, Austin en Mexico. In Mexico kreeg Verstappen een tweetal zeer zware straffen, en die acties leverde hem veel kritiek op. Vooral bij McLaren waren ze woedend, maar Verstappen haalde zijn schouders op. Uiteindelijk veroverde hij op enigszins eenvoudige wijze de wereldtitel.

Grens over gaan

Verstappen ging er vol voor, en dat was volgens hem logisch. In de Viaplay-special Simply Lovely kijkt Verstappen terug op deze momenten. Hij stelt echter dat dit hoort bij zijn status als wereldkampioen, en dat het veel zegt over McLaren dat ze dit niet doen: "Die hebben geen wereldkampioensmentaliteit. Ik zal altijd tot het uiterste gaan om altijd het maximale uit elke wedstrijd te halen. Als het dan zo geforceerd moet, zoals in Mexico, dan gaat het gewoon zo. Ik ga er altijd het maximale uithalen. Soms moet je dan een grens over gaan. Nou, dat doe ik."

Mentaliteit

Verstappen ontving veel kritiek voor zijn acties in de duels met Norris in Mexico. Dat doet hem echter niets, en hij heeft er dan ook geen spijt van: "Nee, die wedstrijd totaal niet. Nee, ik denk dat ik daar juist punten heb gewonnen. Dus, zoals ik al zei, ik zal er alles aan doen om het maximale resultaat voor het kampioenschap eruit te halen. Natuurlijk, soms moet je de grens op, soms moet je erover. Dat moet je allemaal incalculeren en niet iedereen begrijpt dat. Niet iedereen heeft die mentaliteit."