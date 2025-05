Jos Verstappen maakt indruk tijdens zware rally in Hongarije

Jos Verstappen heeft afgelopen weekend weer een goed resultaat neergezet in een rally. De Nederlander nam samen met zijn co-piloot Renaud Jamoul deel aan de Rally Hongarije. Ze sloten de rally af op de achtste plaats, en daar was Verstappen tevreden mee.

Verstappen en Jamoul namen met hun Skoda Fabia RS Rally2 deel aan de Rally Hongarije, de tweede ronde van het European Rally Championship. Ze reden een goede rally, en ze sloten de wedstrijd af op de achtste plaats. Verstappen nam vooral deel aan de rally om ervaring op te doen op een gravelparcours. Ze namen het op tegen meerdere andere grootheden uit het Europese rallycircuit.

Foutje van Verstappen

Na de zeven proeven op zaterdag stonden Verstappen en Jamoul op de twaalfde plaats in het klassement. Op zondag werden er zes stages verreden, verdeelt over drie verschillende proeven. Voor Verstappen liep niet alles naar wens, want hij schoot rechtdoor en gleed daardoor zijwaarts over een struik, en dat kostte hem veel tijd.

Op Verstappen.com legde hij uit wat er gebeurde: "Ik was in de war, omdat er zoveel sporen waren en het was moeilijk om te zien waar we heen moesten. Natuurlijk hebben we de notes, maar je kijkt ook waar je heengaat. Ik maakte gewoon een foutje."

Tevredenheid bij Verstappen

Over het algemeen was de vader van Max Verstappen tevreden met zijn rally: "Voordat we naar Hongarije afreisden, had ik voor een achtste plaats getekend. Het was erg zwaar en moeilijk. Renaud heeft het fantastisch gedaan en hij heeft me er doorheen geholpen. Ik ben blij met dit resultaat, ondanks dat we nog lang niet goed genoeg zijn."

"We blijven hard werken om onszelf te verbeteren. Er is veel om over na te denken en te analyseren. We nemen veel mee naar huis, met name de hele ervaring van het rijden van een rally op gravel."