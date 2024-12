Chandhok kritisch op Verstappen: "Werd soms zwart voor zijn ogen"

Max Verstappen pakte dit jaar zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. Hij moest hard vechten voor zijn titel, en volgens sommigen was het dan ook zijn mooiste titel. Karun Chandhok deelt die mening niet, en hij zag Verstappen een aantal keren een grens over gaan.

Verstappen werd vorig jaar met overmacht wereldkampioen in de Formule 1. Het was dan ook de verwachting dat Verstappen ook dit jaar zou heersen. Hij was weer sterk, maar zijn team Red Bull Racing was niet langer oppermachtig. Verstappen moest dan ook hard vechten voor zijn wereldtitel, die hij uiteindelijk pakte in Las Vegas. Bij Red Bull waren ze trots, want ze realiseerden zich dat het geen makkelijk jaar was.

Beste titel?

Sommige kenners stellen dan ook dat dit Verstappens beste titel was. Oud-coureur en huidig analist Karun Chandhok is het hier niet mee eens, zo legt hij uit in de podcast van Sky Sports F1: "Ik vind dit zeker niet Verstappen zijn beste titel. Ik denk dat het sowieso moeilijk te vergelijken is, want alle vier zijn titels waren compleet verschillend. Ik denk dat we terug moeten gaan naar 2022. Toen had hij dat gevecht met Leclerc. Toen was Red Bull aan het begin van het jaar helemaal niet zo goed. Ferrari kreeg toen op een gegeven moment problemen, ook ging Leclerc fouten maken. Verstappen deed dat niet, hij was metronoom dat jaar."

Zwart voor de ogen

Chandhok wijst naar het feit dat Verstappen dit jaar regelmatig een gefrustreerde indruk maakte. De Indiër vindt dan ook dat Verstappen soms te ver ging: "We hebben gedurende dit jaar wel gezien dat het zwart voor de ogen werd bij hem. In Boedapest met Lewis, Abu Dhabi met Oscar en natuurlijk ook met Lando in Mexico. We hebben dat dus echt wel een paar keer bij hem gezien dit jaar. Ik betwijfel dus of dit nou echt zijn beste jaar was."