Officieel: Red Bull neemt afscheid van Perez

Het hing al eventjes in de lucht, maar nu is het officieel. Red Bull heeft Sergio Perez aan de kant geschoven voor volgend jaar. De Mexicaan kende geen goed seizoen, en er gingen al weken geruchten rond over zijn toekomst.

Perez verlengde eerder dit jaar zijn contract bij Red Bull tot en met 2026. Perez wees elke keer naar dat contract, maar in Abu Dhabi werd ook duidelijk dat er werd gesproken over hoe ze verder met elkaar gaan. Nu is de kogel dus door de kerk, en is Perez volgend jaar niet de teamgenoot van Max Verstappen. De Mexicaan reed sinds 2021 voor Red Bull en boekte vijf zeges voor het Oostenrijkse team, maar kende in de afgelopen anderhalf jaar weinig successen.

Hij wist in 2023 nog wel twee races te winnen en als tweede in het kampioenschap te eindigen, maar deed dat wel op ruime afstand van teamgenoot en wereldkampioen Verstappen. Over de afgelopen twee seizoenen scoorde de Mexicaan 437 punten, en dat is precies het aantal punten waarmee zijn 27-jarige teamgenoot dit seizoen de titel wist te winnen.

Een vertrek van de man uit Guadalajara zat er dus al aan te komen en hij heeft het nieuws nu zelf bevestigd op zijn Instagram-pagina: "Bedankt voor deze vier jaar Red Bull Racing. Ik wens jullie het beste." Op X heeft de zesvoudig GP-winnaar ook nog een bericht namens hem gepubliceerd. Daarin bedankt hij onder andere Max Verstappen.