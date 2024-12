Verstappen presteerde op elk vlak beter dan Perez in 2024

Max Verstappen werd dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlandse coureur had het lastig, maar bij zijn team Red Bull Racing was hij de absolute kopman. Op elk gebied presteerde hij beter dan zijn teamgenoot Sergio Perez.

Verstappen eindigde dit jaar op de eerste plaats in het wereldkampioenschap met 437 WK-punten. Zijn Red Bull-teamgenoot Perez werd slechts achtste, en hij scoorde 152 WK-punten. Zijn achterstand op Verstappen was groot, en als men een blik werpt op de statistieken, dan valt op dat Perez op vrijwel elk vlak te kort kwam. Verstappen versloeg hem namelijk 23 keer in de races, terwijl Perez slechts één keer beter presteerde. In de kwalificaties was het hetzelfde, ook hier werd het 23-1 in het voordeel van Verstappen.

Verstappen wist dit jaar negen Grands Prix op zijn naam te schrijven, terwijl Perez geen enkele keer op het hoogste treetje van het podium stond. De Mexicaan mocht wel vier keer naar het podium, maar ook op dit gebied was Verstappen beter. De Nederlander mocht namelijk veertien keer het ereschavot betreden. Verstappen scoorde daarnaast in slechts één race geen punten, terwijl Perez in slechts zestien races in de punten finishte. Verstappen viel overigens in die ene puntloze race uit, terwijl Perez vijf keer de finishvlag niet zag.