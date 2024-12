Populaire Norris wint opvallende uitverkiezing

Lando Norris eindigde dit jaar als tweede in het wereldkampioenschap. Hij kende een zeer goed seizoen, maar hij werd wel verslagen door Max Verstappen. Norris 'won' wel een ander klassement, en dat heeft hij vooral te danken aan de fans van de Formule 1.

Ook dit jaar verkozen de fans elke race weer de zogenaamde Driver of the Day. Tijdens de races kunnen de fans stemmen op de website van de Formule 1, en dit levert regelmatig verrassende uitslagen op. Wereldkampioen Max Verstappen werd bijvoorbeeld slechts één keer verkozen tot Driver of the Day. Hij kreeg die uitverkiezing in Brazilië, waar hij een sterke inhaalrace reed in de regen.

Verstappens titelrivaal werd met afstand het vaakst verkozen tot Driver of the Day in 2024. Volgens de fans was Norris bij zeven races de Driver of the Day. Ferrari-coureur Charles Leclerc eindigde op de tweede plaats in dit klassement, want hij werd vijf keer verkozen tot de coureur van de dag. Het 'podium' in dit klassement werd compleet gemaakt door Carlos Sainz en Lewis Hamilton, beide coureurs werden drie keer verkozen tot Driver of the Day. McLaren-coureur Oscar Piastri werd twee keer uitgekozen door de fans. Naast Verstappen werden ook Ferrari-invaller Oliver Bearman, Daniel Ricciardo en Guanyu Zhou één keer verkozen tot Driver of the Day.