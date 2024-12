Verstappen legt Mercedes-verhalen uit: "Grote teams zijn altijd interessant"

Max Verstappen beleefde dit jaar een onrustig seizoen in de Formule 1. Hij pakte zijn vierde wereldtitel, maar binnen zijn team Red Bull was het zeer onrustig. Verstappen werd in verband gebracht met Mercedes, en hij legt nu uit wat er klopte van al die verhalen.

De onrust binnen Red Bull zorgde ervoor dat Verstappen in verband werd gebracht met een vertrek. In de eerste maanden van het jaar flirtte Mercedes-teambaas Toto Wolff veelvuldig met de Nederlandse wereldkampioen. Verstappen bleef trouw aan Red Bull, maar bij Mercedes gaven ze niet op. Ook bij Aston Martin werden de deuren wijd open gezet voor Verstappen. Hij gaf hier echter geen gehoor op.

Interessant

Nu het seizoen erop zit, krijgt Verstappen de kans om uitgebreid terug te kijken op het jaar. In het eindejaarsinterview met Viaplay reageert hij op de interesse van Mercedes: "Dat snap ik ook wel. Je wil de snelste rijder in de auto hebben. Bij hen speelde er natuurlijk ook veel en ze moesten een keuze maken voor een nieuwe coureur." Was Mercedes interessant voor Verstappen? "De grote teams zijn altijd interessant, maar aan de andere kant, ik zit ook bij een groot team. Ik heb veel succes met hen bereikt en het voelt gewoon als een tweede familie. De overweging om weg te gaan, kan je niet heel snel maken."

Zorgvuldig

Volgens Verstappen is het dus geen makkelijke beslissing om zomaar de deur dicht te trekken bij Red Bull. De viervoudig wereldkampioen is er duidelijk over en hij gaat verder met zijn betoog: "Het is niet zo van: ik word wakker en ik zeg ja, volgend jaar is het klaar. Ik ben sowieso niet iemand die heel snel van links naar rechts schiet. Dus over dat soort dingen moet je ook echt heel zorgvuldig nadenken, áls je dat wil doen."

Gesprekken

De vraag is dan of Mercedes en Verstappen concrete gesprekken hebben gevoerd. Verstappen stelt dat ze in ieder geval niet concreter zijn geworden: "Niet echt, eigenlijk. Natuurlijk spreken we altijd met elkaar, en ik lieg er ook niet over dat we samen hebben gezeten. Maar dat is denk ik ook geen probleem. Ik vind het toch gewoon heel fijn, waar ik zit." Verstappen gaat verder met zijn verhaal: "Ik denk dat we een heel constructief gesprek hebben gehad. Ik denk dat iedereen altijd heel eerlijk en open naar elkaar is geweest. Aan de andere kant, ik ben ook heel loyaal naar mijn eigen team en ik voel me daar thuis. Dan valt er eigenlijk niet veel te halen op dit moment."