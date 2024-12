Verstappen kraakt tactiek McLaren: "Waar slaat het op?"

Max Verstappen moest het dit jaar in de titelstrijd opnemen tegen McLaren. Bij de Britse renstal moesten de coureurs zich houden aan de Papaja Rules, en ze kozen niet echt een kopman aan. Verstappen plaatst nu zijn vraagtekens bij de tactiek van de grote concurrent.

McLaren kende dit jaar een sterk seizoen. Ze pakten de constructeurstitel, maar ze wisten niet toe te slaan in het kampioenschap bij de coureurs. Lando Norris en Oscar Piastri kregen dezelfde kansen, en McLaren weigerde een kopman aan te wijzen. Wel moesten ze zich houden aan de Papaja Rules, maar ze mochten wel met elkaar strijden. Uiteindelijk werd Norris de kopman, maar hij verloor de titelstrijd van Verstappen.

Makkelijker oplossen

Verstappen kijkt nu uitgebreid terug op het afgelopen seizoen. In de Viaplay-special 'Simply Lovely' reageert hij op de Papaja Rules van McLaren: "You are allowed to race, is prima. Maar waar slaat het op? Dat hadden ze veel makkelijker en beter moeten oplossen als team. Ze hebben duidelijk een heel goede auto gehad dit jaar, maar ze hadden ook nog veel te leren om constant mee te doen. Natuurlijk hebben ze het goed gedaan in het constructeurskampioenschap, maar in het rijderskampioenschap hadden ze het beter kunnen voorbereiden."

Kansen laten liggen

McLaren wilde dit jaar de dubbel pakken, maar dat bleek dus niet mogelijk te zijn. Verstappen denkt dat er veel meer mogelijk was voor zijn grote concurrent. Gevraagd of McLaren kansen heeft laten liggen dit jaar, reageert Verstappen duidelijk: "Absoluut. Honderd procent." Verstappen krijgt daarna de vraag of zijn goede vriend Lando Norris dit jaar de titel had kunnen winnen: "Ja, dat ook."