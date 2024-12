Tsunoda trots na Red Bull-test: "Gehoord dat ze onder de indruk zijn"

Yuki Tsunoda hoopt nog altijd op een kans bij het topteam van Red Bull Racing. Vorige week mocht hij de post season test rijden voor het team, en dat ging naar wens. Tsunoda stelt zelf dat de mensen van Red Bull enorm onder de indruk waren van wat hij liet zien.

Red Bull heeft nog altijd geen duidelijkheid gegeven over het tweede stoeltje voor 2025. Sergio Perez gaat het team waarschijnlijk verlaten, en Liam Lawson en Tsunoda komen dan in beeld. Tsunoda kende dit jaar een redelijk seizoen bij VCARB, en hij sprak meerdere keren de ambitie uit om de stap naar Red Bull te zetten. Tijdens de post season test in Abu Dhabi werkte hij de bandentest af, en dat ging naar wens.

Indruk

Tsunoda was heel erg trots op zichzelf. Hij is ook van mening dat hij een goede indruk heeft achtergelaten, zo liet hij weten tijdens een evenement van Honda Racing: "Ik heb gehoord dat ze onder de indruk waren, vooral van mijn feedback. Dit komt niet alleen van de trackside engineers, maar ook van de engineers die op afstand wekten in de fabriek van Red Bull in Milton Keynes. Ze vertelden hoe onder de indruk ze waren van mijn input. Dat gebied was een belangrijk doel voor mij. Ik denk dat Red Bull weet dat mijn snelheid niet echt een issue is. In plaats daarvan waren ze meer gefocust op mijn feedback, mijn gedrag binnen het team en hoe ik me gedraag in de auto. Ze zagen deze gebieden waarschijnlijk als de grootste onduidelijkheden."

Communiceren

Tsunoda denkt dat hij Red Bull heeft kunnen overtuigen. De Japanse coureur heeft zich geconcentreerd op de punten waarvan hij dacht dat Red Bull op zou letten. Tsunoda gaat verder met zijn betoog over zijn Red Bull-test van vorige week: "Met dat in gedachten bleef ik feedback geven zoals ik altijd heb gedaan, met als doel zo grondig en gedetailleerd mogelijk te communiceren."