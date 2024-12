Zware teleurstelling bij Mercedes: "Zou dit jaar niet graag herhalen"

Het team van Mercedes kende dit jaar een wisselvallig seizoen in de Formule 1. Ze wonnen vier races, maar ze kenden ook veel dieptepunten. James Allison is blij dat het seizoen erop zit, en hij stelt dat hij dit jaar niet graag zou willen herhalen en dat het zwaar was.

Mercedes kon dit jaar niet altijd het duel aangaan met concurrenten McLaren, Ferrari en Red Bull. Ze kenden veel teleurstellende resultaten, maar coureurs George Russell en Lewis Hamilton wisten wel elk twee races te winnen. Vlak voor het einde van het seizoen was Mercedes oppermachtig in Las Vegas, maar die vorm wisten ze niet vast te houden in de laatste twee races van het seizoen.

Zwaar

Bij Mercedes is men dan ook blij dat het seizoen erop zit. Technisch directeur James Allison is eerlijk, en stelt dat het geen plezierig seizoen was. In de debrief van Abu Dhabi legt hij dat uit: "Dit jaar is er niet eentje die ik graag zou willen herhalen. Het was emotioneel gezien zwaar. Het was een achtbaan met extreme teleurstelling aan het begin van het jaar, gevolgd door een beetje herstel, daarna wat malaise en uiteindelijk weer een paar flitsen."

Gemiste kans

Allison denkt dat er meer in had gezeten voor Mercedes. De technisch directeur proeft teleurstelling bij de mensen binnen het team: "Het overheersende gevoel is dat van een gemiste kans. We hebben niet de doelen bereikt die we hadden gewenst. Dat we andere mensen kampioenschappen zien verdienen en winnen, terwijl wij toekijken, is niet leuk. Het was dus een zwaar jaar. Maar ik denk wel dat dit één van de beste dingen van de Formule 1 is. Het is enorm lastig. Het is moeilijk om alles goed te krijgen. Degene die dat wel doen, hebben het echt verdiend, en je moet je pet afnemen voor hen. Toen ik de vreugde bij de McLaren-jongens zag, dacht ik: ze hebben het verdiend en ik weet hoe dat voelt en ik benijd ze erom, maar ze hebben het verdiend. Het vult je met verlangen om dat zelf opnieuw te ervaren."