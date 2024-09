Mercedes door het stof na mislukte strategie Hamilton

Het team van Mercedes zorgde in Singapore voor verbazing met een opvallende strategie. Lewis Hamilton startte de race op de zachte band, en dat bleek de foute keuze te zijn. Hamilton was woedend en James Allison gaat nu namens Mercedes diep door het stof.

Hamilton startte de race in Singapore op de derde plaats. De Britse zevenvoudig wereldkampioen hoopte op een goede race, maar zijn strategie gooide roet in het eten. Als enige coureur in de top van het veld startte hij op de zachte banden. Het ging helemaal mis en Hamilton worstelde met zijn banden. Enkele dagen later liet Hamilton op een sponsorevenement van Petronas weten dat hij woedend was op Mercedes vanwege zijn strategie.

Bij Mercedes gaan ze nu diep door het stof. In de debrief op het YouTube-kanaal van Mercedes geeft technisch directeur James Allison aan dat Hamilton niet op de zachte band had moeten starten. Hij stelt dat het een grote fout was: "De reden achter onze keuze was het feit dat de zachte band ons in de meeste gevallen de kans geeft om snel weg te komen bij de start, waardoor je dus makkelijker een plek of twee kan winnen in de eerste ronde. We hadden voorafgaand de race niet echt verwachtingen, in ieder geval niet over de problemen die de zachte banden met zich mee zouden brengen. We hoopten er een voordeel uit te halen, maar dat gebeurde niet. Toen konden we alleen maar hopen dat het nadeel van de softs niet zo erg zou zijn."