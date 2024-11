Frustratie bij Mercedes na onverwachts 1-2'tje

Het team van Mercedes reist met een goed gevoel af naar Qatar. Afgelopen weekend scoorde het team een 1-2tje in Las Vegas, maar dat zorgt niet alleen voor vreugde. Technisch directeur James Allison legt namelijk uit dat Mercedes geen idee heeft hoe ze dit voor elkaar hebben gekregen.

Mercedes was oppermachtig in de straten van Las Vegas. In alle sessies waren ze het snelste team, en in de race waren ze een klasse apart. George Russell gaf de leiding op geen enkel moment echt uit handen, en Lewis Hamilton sneed door het veld heen na een tegenvallende kwalificatie. Na het 1-2tje was er vooral veel opluchting merkbaar bij Mercedes, en het geeft ze goede moed voor het weekend in Qatar.

Vervelend

Technisch directeur James Allison heeft echter een dubbel gevoel overgehouden aan het weekend in Vegas. Allison legt dit uit in de debrief van Mercedes op YouTube: "Mijn openingswoorden voor de mensen op de fabriek op maandag waren: 'Het was briljant, opwindend, maar ook vervelend'. Het is vervelend, omdat we het tempo dat we dit weekend hadden, niet hadden voorspeld. Een van de belangrijkste dingen als engineer is dat je probeert te begrijpen wat er met een auto aan de hand is, dat je de auto begrijpt en kunt maximaliseren."

Ergernis

Volgens Allison kwam de veelbelovende pace in Las Vegas als een enorme verrassing voor Mercedes. Het zorgt voor verbazing bij het team: "We hadden de dominante prestaties die we lieten zien zeker niet verwacht. Er kunnen veel redenen voor zijn. Je noemde de temperatuur van de baan, een ongewoon koude omgeving, met het racen in de woestijn van Las Vegas in de winter, maar er zal waarschijnlijk meer aan de hand zijn. Ik denk dat het belangrijkste voor ons is om ons komende week te verdiepen in de vele mogelijke verklaringen. Om te zien of we die ergernis kunnen omzetten in een bepaalde mate van begrip, om het dan in ons voordeel te gebruiken."