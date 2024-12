Mercedes kijkt naar 2025: "Je krijgt de kans revanche te nemen"

Het team van Mercedes kende dit jaar een enigszins teleurstellend seizoen in de Formule 1. Ze presteerden wisselvallig en ze verloren de strijd van de concurrenten. James Allison baalt, maar hij focust zich nu al op 2025. Hij hoopt dat Mercedes volgend jaar direct competitief is.

Mercedes wisselde dit jaar sterke weekenden af met zeer teleurstellende weekenden. George Russell en Lewis Hamilton wisten allebei twee races te winnen, maar dat zorgde er niet voor dat ze een geweldig seizoen hadden. Mercedes kon de concurrentie van Red Bull, Ferrari en McLaren regelmatig niet bijhouden. Het zorgde ervoor dat de Duitse renstal uiteindelijk op de vierde plaats eindigde in het constructeurskampioenschap.

Technisch directeur James Allison baalde van het resultaat van dit seizoen. De Brit leeft nu al toe naar 2025, zo legt hij uit in de debrief op het YouTube-kanaal van Mercedes: "De laatste race is nog maar net voorbij, maar de focus ligt nu al op het vooruitkijken. Dat is het mooie aan de sport. Wat er in het verleden is gebeurde, ligt ook in het verleden. Je krijgt de kans revanche te nemen met de volgende bolide, tijdens de volgende race, in het volgende seizoen. Hopelijk ligt het vooraan dicht genoeg bij elkaar dat een goede winter ervoor zorgt dat we vanaf het begin mee kunnen vechten komend seizoen."