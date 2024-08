Mercedes heeft nog steeds twijfels over nieuwe vloer

Het team van Mercedes weet nog steeds niet wat ze van hun nieuwe vloer kunnen verwachten. De Duitse renstal introduceerde een nieuwe vloer in België, maar daar namen ze snel afscheid van. In Zandvoort reden ze wel met de vloer, maar James Allison heeft nog steeds twijfels.

In België introduceerde Mercedes de belangrijke nieuwe vloer. Het team hoopte hierdoor beter te kunnen presteren, maar na een tegenvallende vrijdag haalden ze de vloer weer van de auto. Met de oude vloer op de auto wisten ze vervolgens weer te winnen. Afgelopen weekend reden ze in Zandvoort wel met de nieuwe vloer, maar dat zorgde nog steeds voor twijfel. Dat gevoel blijft bestaan richting het huidige raceweekend in Monza.

Twijfel

Technisch directeur James Allison geeft eerlijk toe dat er nog steeds veel twijfel bestaat binnen Mercedes over de vloer. Hij legt de situatie uit in de debrief op het YouTube-kanaal van Mercedes: "Het simpele antwoord is: we weten het niet helemaal. Je kunt een paar eenvoudige metingen doen en zeggen dat de downforce die het zou moeten leveren, er leek te zijn. Dus op dat vlak werkte het volgens verwachting. Maar een groot deel van de snelheid van de auto's komt dit jaar voort uit hoe ze zich gedragen. Het is dus niet puur de vraag of je aeropakket downforce oplevert. Het is eerder de vraag: zorgt het pakket voor de balans die je nodig hebt in bochten, zorgt het op zowel hoge als lage snelheid voor balans?"

Balans

Volgens Allison was er wel een balansprobleem bij Mercedes in Zandvoort. Dit zorgt dus voor nog meer twijfel over de nieuwe vloer: "We weten dat we afgelopen weekend zeker geen auto hadden die in balans was. Daar ging veel van onze snelheid verloren. Of dat kwam door de nieuwe vloer of het nieuwe aeropakket, dat moeten we in de komende races gaan achterhalen. Op dit moment weten we dat het downforce oplevert, maar ze zijn er niet van overtuigd dat het voor een goede balans zorgt. Dat moeten we in het vervolg van het seizoen onderzoeken."