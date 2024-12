Brundle ziet Perez-probleem: "Red Bull betaalt prijs voor genialiteit Verstappen"

Het team van Red Bull Racing kende dit jaar een wisselvallig seizoen in de Formule 1. Max Verstappen werd wereldkampioen, maar Sergio Perez zakte door het ijs. De kans is groot dat Perez moet vertrekken, en Martin Brundle stelt dat Red Bull de prijs heeft betaald voor de genialiteit van Verstappen.

Het team van Red Bull Racing verspeelde dit jaar voorsprong in de Formule 1. Ze werden ingehaald door Ferrari en McLaren, terwijl ook Mercedes regelmatig kon meevechten om de overwinningen. Verstappen bleef echter het optimale uit zijn auto halen, en dat leverde hem de wereldtitel op. Perez bleef echter ver achter op Verstappen, en hij had moeite met het scoren van punten. De kans is dan ook groot dat Red Bull hem aan de kant gaat schuiven.

Respect

Martin Brundle heeft wel een beetje medelijden met Perez. In gesprek met zijn werkgever Sky Sports deelt Brundle zijn visie op deze zaak: "Ik denk eigenlijk hetzelfde over Sergio als over Daniel Ricciardo. Ik heb veel respect voor de persoon en de coureur en de zeges die hij heeft behaald, en ook voor de geweldige inhaalacties en andere dingen die we Sergio hebben zien doen. Soms ook in mindere auto's, want hij heeft races gewonnen zonder de snelste auto te hebben. Daar heb ik veel respect voor."

Verstappen

Brundle ziet ook dat er waarschijnlijk een einde gaat komen aan de periode van Perez bij Red Bull. De Brit heeft daar duidelijke gevoelens over: "Ik zal enigszins opgelucht zijn als het voorbij is. Het moet momenteel een soort vagevuur voor hem zijn. Hij is zijn mojo kwijt, hij is de weg kwijt en met alle druk die op deze situatie ligt moet dat lastig zijn voor hem. Om elke dag naar het circuit te gaan, moet dan ook pijnlijk zijn. Red Bull betaalt de prijs voor het feit dat ze de genialiteit van Max in het team hebben. Ze hebben niet echt een voor de hand liggende oplossing."