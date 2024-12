Norris trekt felle opmerking richting Verstappen in

Lando Norris baarde na de Grand Prix van Brazilië opzien met enkele opvallende uitspraken in de richting van racewinnaar Max Verstappen. De Brit wilde gisteren op het FIA-gala terugkomen op deze woorden en geeft aan dat hij de felle opmerking intrekt.

McLaren-coureur Lando Norris was dit seizoen met Max Verstappen verwikkeld in de strijd om de titel. De Brit kon voor de zomerstop geen vuist maken tegen de Nederlander, maar liep na de zomerstop door een uitstekende reeks veel punten in. Bij het ingaan van de zomerstop had hij namelijk 78 punten achterstand op de Red bull-rijder en dat was na de sprintrace in Brazilië teruggebracht tot 44 punten. Bovendien had de man uit Bristol tijdens de Grand Prix op Interlagos de kans om de titelstrijd weer spannend te maken. Hij startte de race in São Paulo namelijk vanaf pole, terwijl zijn titelrivaal de race moest aanvangen vanaf de zeventiende positie.

Wat een mooie dag voor Norris en McLaren had moeten worden, liep uit op een grote teleurstelling. Verstappen wist na een inhaalrace de GP op Interlagos te winnen en deelde daarmee de genadeklap uit aan Norris, die slechts als zesde over de finish kwam. Dat had ook te maken met een rode vlag-situatie die goed uitpakte voor Verstappen en juist nadelig voor Norris. Na de race zei de McLaren-rijder tegenover de internationale media dan ook het volgende over die rode vlag: "Het had niet met een rode vlag moeten worden afgevlagd, maar het was duidelijk de crash die uiteindelijk rood veroorzaakte. Zo is het leven soms. Je neemt een gok en het pakte goed uit [voor Verstappen en Red Bull, red.]. Dat is geen talent, maar gewoon geluk."

"Ik trek de opmerking in"

Gisteren was Norris aanwezig op FIA-gala en werd hij naar het podium geroepen om zijn prijs voor de tweede plaats in het rijderskampioenschap op te halen. Hij werd ook gevraagd naar afgelopen seizoen en wilde direct terugkomen op de uitspraak die hij in Brazilië had gedaan. "Ik trek de opmerking in, toen ik zei dat het allemaal geluk was en dat het niet over talent ging. Je weet hoe de media dingen veranderen", zo vertelt Norris, om vervolgens terug te blikken op 2024. "Maar allereerst wil ik Max feliciteren. Wat hij dit jaar heeft gedaan en in Brazilië was natuurlijk ongelooflijk. Ik ben de eerste die zoiets erkent, als ik degene ben die het tegen hem opneemt."

Tandje bijzetten

Vervolgens gaat hij ook nog in op zijn eigen seizoen. "Het was een zwaar seizoen. Ik probeerde mijn best te doen en ik heb de best mogelijke strijd geleverd die ik kon leveren, maar het was dit jaar niet genoeg. Tegelijkertijd ben ik soms blij als ik op de tweede plaats eindig achter Max, want ik denk dat het een hele prestatie is om het veel beter te doen dan dat. Het was een geweldig jaar voor mezelf. Ik heb veel bereikt en heb veel verbeterd, maar ik weet ook dat ik een tandje bij moet zetten en meer moet doen dan ik dit jaar heb gedaan. Ik kijk uit naar volgend jaar en ik probeer hetzelfde te doen."