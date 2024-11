Norris sneert naar Verstappen: "Hij had ook gewoon geluk"

Lando Norris startte de spectaculaire Braziliaanse Grand Prix vandaag vanaf de pole position. Hij kende echter geen sterke race en hij kwam als zesde over de streep. Zijn titelrivaal Max Verstappen liep uit en Norris stelt dat Verstappen een beetje geluk heeft gehad.

Norris speelde een hoofdrol bij de start van de race. Na een spin van Lance Stroll in de opwarmronde werd de start afgebroken, maar Norris ging voor een extra opwarmrondje. Dat was niet de bedoeling, dus hij moet zich na afloop van de race bij de stewards gaan melden. Hij leek kans te maken op de zege, maar samen met George Russell timede hij zijn pitstop verkeerd. Ze doken naar binnen op het moment dat de VSC-situatie net ten einde kwam.

Norris viel daardoor ver terug. Na afloop werd hij naar dit moment gevraagd door Sky Sports, en hij deelde een klein sneertje uit naar Verstappen: "Ik heb vertrouwen in het team en wat ze zeggen, ze hebben ook vertrouwen in mij. Het was gewoon pech. Het terugkijken op dingen boeit me niet, het is geluk voor hen. Ze hadden geluk met een regel waar niemand het mee eens is (het wisselen van banden onder de rode vlag, red.) Waarschijnlijk zijn ze het ermee eens, maar hun coureur was dat niet in het verleden. Vandaag hebben ze ervan geprofiteerd, en wij hadden dat ook kunnen doen als we buiten waren gebleven. We hadden pech vandaag, meer niet. Het is natuurlijk teleurstellend. Max reed goed, maar hij had een beetje geluk. Zo is het leven."