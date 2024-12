Trotse Verstappen neemt titelbeker in ontvangst: "Soms heb je geluk"

Max Verstappen nam gisteravond in Rwanda de trofee voor de wereldtitel in de Formule 1 in ontvangst. Het was zijn vierde titel op rij, en hij reageerde dankbaar. Verstappen was trots en hij hoopt dat het niet stopt met deze vierde wereldtitel, hij wil ook genieten van dit moment.

Verstappen moest dit jaar hard vechten voor zijn vierde wereldtitel. Zijn team Red Bull Racing was niet langer oppermachtig, en de concurrentie zat niet stil. In Las Vegas prolongeerde Verstappen zijn wereldtitel, waarna hij in Qatar ook nog wist te winnen. Voor het vierde jaar op rij mocht Verstappen zijn beker voor de wereldtitel oppikken, ditmaal moest hij zich melden op het gala in de Rwandese hoofdstad Kigali.

In Kigali zat Verstappen de hele avond op de voorste rij. De Nederlandse coureur nam aan het einde van de show zijn beker in ontvangst, en hij sprak een mooi dankwoord: "Als kind droom je van dit soort dingen. Soms heb je geluk in het leven, en soms ben je op de juiste plek op de juiste tijd en als coureur moet je daar je voordeel mee doen. Het is geweldig, vier wereldtitels is ongelooflijk. Natuurlijk hoop ik dat het hier niet stopt, dat we nog langer succesvol kunnen zijn. In 2026 zal er veel veranderen. We moeten nu vooral genieten van het moment."