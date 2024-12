Herbert ziet felle Verstappen: "Alles te maken met intimidatie"

Max Verstappen sloot het Formule 1-seizoen vorige week af met een opvallende actie. In Abu Dhabi raakte hij Oscar Piastri bij de start, en dat leverde hem een tijdstraf op. Johnny Herbert zag het gebeuren en hij stelt dat deze actie te maken heeft met intimidatie.

Verstappen startte de seizoensfinale in Abu Dhabi vanaf de tweede startrij. Hij schoot naar voren, en hij probeerde in de eerste bocht Oscar Piastri te verschalken. Hij tikte echter de McLaren aan, waardoor ze allebei spinden. Verstappen kreeg een tijdstraf van tien seconden, waarna hij gefrustreerd reageerde over de boordradio. Na afloop van de race bood hij echter wel direct zijn excuses aan aan Piastri.

Intimidatie

Het was een felle actie van Verstappen, maar volgens Johnny Herbert zat er veel meer achter. Oud-coureur en FIA-steward Herbert geeft zijn mening bij CoinPoker: "De dive-bomb van Verstappen op Piastri had alles te maken met intimidatie. McLaren wordt volgend jaar een bedreiging voor hem. We hebben gezien dat Oscar de potentie heeft om races en misschien zelfs wereldtitels te winnen. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor zijn teamgenoot Lando Norris."

Geweldig

Herbert ziet dat Piastri ook steeds vaker voor zijn eigen kansen gaat. De Britse steward denkt dat Piastri daarom de deur dichtgooide in de eerste bocht: "In een situatie zoals die in Abu Dhabi zou geen van de twee coureurs wijken. Je hoorde de boordradio van Oscar die 'goed' zei toen hij hoorde dat Max een straf had gekregen. Dat is geweldig. We hebben iemand anders die bereid is om het tegen Max op te nemen."