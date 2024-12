Horner grapt: "Ben benieuwd naar Zaks volgende tattoo!"

Het team van McLaren onttroonde dit jaar Red Bull als constructeurskampioen. De Britse renstal kende een goed seizoen, en greep de titel in Abu Dhabi. Red Bull-teambaas Christian Horner reageerde sportief en vroeg zich grappend af wat voor tattoo Zak Brown nu weer gaat zetten.

Tijdens het FIA-gala in Rwanda waren de grote namen van de Formule 1 aanwezig. Horner meldde zich in Kigali om zijn coureur en wereldkampioen Max Verstappen te steunen. De top van het team van McLaren was ook aanwezig, voor het eerst sinds 1998 mochten ze de trofee voor de constructeurstitel ophalen. De teams vochten met elkaar om de baan, maar tijdens het gala waren ze complimenteus naar elkaar.

Red Bull-teambaas Christian Horner deelde dan ook complimenten uit aan McLaren. De Brit reageerde sportief tijdens het FIA-gala en hij deelde een plaagstootje uit naar McLaren-CEO Zak Brown "Je moet McLaren complimenteren met de prestaties van dit jaar. Ze hebben het heel erg goed gedaan. Ze beschikten over een goede auto en twee geweldige coureurs. Het is heel moeilijk om een constructeurstitel te winnen in de Formule 1. Je moet het hele jaar echt onberispelijk presteren en er was ook veel concurrentie. Ik wil McLaren feliciteren en ik kijk ernaar uit om te zien welke tattoo Zak gaat zetten voor de wereldtitel!"